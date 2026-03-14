Colpo Eurojackpot a Bari | vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euro

A Bari, durante l’estrazione di venerdì 13 marzo, è stato vinto un premio di 185.000 euro con una giocata da 2 euro all’Eurojackpot. La vincita è stata realizzata con una singola schedina, e il risultato ha premiato un giocatore della città pugliese. La somma vinta si aggiunge ai premi distribuiti in tutta Europa in questa estrazione.

La giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo La dea bendata bacia Bari e porta in città una vincita da 185mila euro grazie all'Eurojackpot. Nell'estrazione di venerdì, 13 marzo, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa ha premiato proprio l'Italia, e nello specifico il capoluogo pugliese. La giocata fortunata è stata realizzata nella tabaccheria Lucatorto, punto vendita Sisal situato in via Cairoli, ad angolo con via Calefati, nel quartiere murattiano. Puntando solo due euro, il fortunato giocatore ha realizzato una vincita con 1 punto 5+0 da 185. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Una quaterna, quattro terni e sette ambi: giocata fortunata al Lotto, vinti 49mila euro Superenalotto: giocata fortunata nel novarese, a Fara vinti 8mila euroLa dea bendata torna a premiare la provincia di Novara con una nuova vincita al Superenalotto.