Mamma muore sbranata da tre cani per proteggere il figlio di 5 anni negli USA | Emily aveva solo 26 anni

Una donna di 26 anni è stata uccisa da tre cani a Big River, in California, mentre cercava di proteggere il figlio di 5 anni. Emily Panuco si è frapposta tra i cani e il bambino, che è rimasto illeso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e i cani hanno attaccato senza esitazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per Emily non c’era più nulla da fare.

Emily Panuco è morta a Big River, nello Stato della California, si è frapposto tra i cani e il figlio di 5 anni. Le ferite subite si sono rivelate fatali. Anche il bambino ha riportato ferite gravi, ma è salvo. Gli animali sono stati soppressi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testa

«Papà è morto, l’ho ucciso», il bambino di 11 anni alla madre svegliata da uno sparo. Il caso negli Usa: «Lo aveva punito»Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre con un colpo di pistola nella contea di Perry, in Pennsylvania, dopo che l’uomo gli aveva confiscato il...

Una raccolta di contenuti su Mamma muore.

Discussioni sull' argomento Investita e uccisa a tre anni, indagato il conducente dell’auto che ha travolto la piccola: la bimba era con un’amica della mamma; Bambina di tre anni muore investita da un'auto: era con la mamma a pochi passi da casa; Mamma, non dovevi sopravvivere per me o per mio fratello, ma per te stessa; Le lacrime per Chiaria, uccisa dalla malattia a 44 anni: era mamma di due bambine.

Saveria Doldo investita dal camion in manovra: la mamma di due figli muore nell'incidente sul lavoro a 42 anni facebook