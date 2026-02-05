Rocca Costanza torna al centro dell’attenzione, con i residenti che si chiedono se le promesse fatte siano state mantenute. Dopo le parole del sindaco Biancani, che ha segnalato problemi irrisolti, arriva anche la critica di Dario Andreolli, della Lega, che sfida l’amministrazione dicendo che di fatti concreti finora se ne vedono pochi, nonostante gli annunci. La situazione rimane in stallo e la gente aspetta risposte chiare.

Rocca Costanza torna sotto i riflettori e la situazione d’impasse sta facendo di nuovo discutere. Dopo l’uscita del sindaco Andrea Biancani che ha lanciato l’allarme, dall’opposizione spunta Dario Andreolli della Lega per dire: "Tanti annunci, pochi risultati. Così il Comune non tocca palla sul futuro di un bene culturale strategico". E sulla vicenda Andreolli ha presentato una interrogazione in consiglio comunale dove si afferma: "Non possiamo più assistere a decenni di annunci, promesse e dichiarazioni pubbliche contraddittorie. Dal luglio 2024 fino a febbraio 2025 il sindaco Biancani ha parlato ripetutamente di riaperture, di fossato e chiostro, di spazi espositivi e di una nuova stagione culturale per la Rocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andreolli su Rocca Costanza: "Tanti annunci, pochi risultati"

Approfondimenti su Rocca Costanza

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta con poche risorse a disposizione degli uffici giudiziari.

L’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, continua a parlare di rilancio dell’Ippodromo di Capannelle, ma sul campo la realtà sembra essere diversa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rocca Costanza

Argomenti discussi: Andreolli su Rocca Costanza: Tanti annunci, pochi risultati.

Andreolli su Rocca Costanza: Tanti annunci, pochi risultatiRocca Costanza torna sotto i riflettori e la situazione d’impasse sta facendo di nuovo discutere. Dopo l’uscita del ... ilrestodelcarlino.it

Rocca Costanza passa di mano. Il Demanio affida la gestione alla Direzione regionale museiIl sindaco: Hanno finito i lavori in alcune stanze, ma resta il vincolo delle visite contingentate. Così però Pesaro perde una delle sue opere importanti. Eppure il Ministero i soldi li ha. msn.com

ROCCA COSTANZA: PASSAGGIO DI GESTIONE IN VISTA DAL DEMANIO AI MUSEI facebook