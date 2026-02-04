Tar a Burgesi udienza per la richiesta di azione forte da parte del Comitato contro lo smaltimento dei rifiuti

Questa mattina il Tar ha ascoltato le ragioni del Comitato No Burgesi, che chiede azioni più decise contro lo smaltimento dei rifiuti nella zona. I Comuni di Ugento e Presicca Acquarica hanno presentato un ricorso contro la Regione Puglia, contestando le decisioni prese finora. Durante l’udienza, è emersa la volontà dei comuni di ottenere risposte più ferme e di fermare immediatamente l’attività di smaltimento nella zona. La discussione prosegue, mentre i cittadini attendono sviluppi concreti.

**Burgesi, l’udienza al Tar per un’azione forte del Comitato No Burgesi.** Al via la discussione del ricorso presentato dai Comuni di Ugento e Presicca Acquarica contro la Regione Puglia, con un’interessante e critica lettera aperta al nuovo presidente della Regione, Antonio Decaro. L’udienza pubblica è prevista per il 11 febbraio, a Bari, e riguarda il conflitto con la nuova delibera regionale 1302025, che prevede una nuova sopraelevazione della discarica di Burgesi. Un atto, secondo il Comitato No Burgesi, che pone a rischio la salute dei cittadini, l’ambiente e la salute del territorio. Il Comitato, costituito con un intervento ad adiuvandum, è stato affiliato alla causa con un avvocato, Giacomo Massimo Ciullo, e presenta la sua posizione come un’azione civile, una sorta di difesa collettiva contro l’ingresso di nuovi rifiuti nella discarica, ormai stremata dopo decenni di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tar a Burgesi, udienza per la richiesta di azione forte da parte del Comitato contro lo smaltimento dei rifiuti Approfondimenti su Burgesi Udienza Incendio all'interno di una azienda per lo smaltimento dei rifiuti Martedì 9 dicembre, un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno di un’azienda di Muggiò specializzata nel trattamento e smaltimento dei rifiuti. Operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania: emesse 12 misure cautelari La polizia ha messo in campo una grande operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Burgesi Udienza Argomenti discussi: IL COMITATO ‘NO BURGESI’ SCRIVE AL NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE. Ricorso Aurelia Bis Imperia, i tempi si allungano. Il Tar: Udienza a giugnoImperia – Il Tar della Liguria si pronuncerà sull’Aurelia Bis tra otto mesi. È stata fissata al 10 giugno 2026 l’udienza pubblica relativa al ricorso sulla Valutazione di Impatto Ambientale del ... ilsecoloxix.it Il #Tar conferma gli #abusi in spiaggia a #Quartu "Demolite tutto" a #IsCanaleddus e #MariPintau Articolo completo su Cagliarinews.it: link in bio www.cagliarinews.it facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.