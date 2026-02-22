Caso Burgesi Stop a riapertura e sopraelevazione il territorio ha già dato

Il caso Burgesi si infiamma dopo che le autorità hanno bloccato i lavori di riapertura e sopraelevazione, evidenziando che il territorio ha già dato. La richiesta di fermare ogni intervento deriva dal timore che ulteriori modifiche danneggino l’ambiente locale. Le comunità chiedono che si rispetti la decisione di non riprendere le attività per tutelare l’area e la qualità della vita. La questione resta aperta, mentre le discussioni continuano sui prossimi passi.

Il capogruppo di FdI Paolo Pagliaro attacca la gestione della Regione: “Proroga fino al 2026 e ipotesi di nuovi conferimenti per 190mila metri cubi. Basta martoriare Ugento e Presicce-Acquarica” UGENTO – Non accenna a placarsi la battaglia politica e civile attorno alla discarica Burgesi. Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, torna a chiedere con forza la parola “fine” su un sito che, nonostante le promesse di chiusura, continua a restare al centro delle dinamiche dei rifiuti salentini. L’impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb), che sembrava destinato alla chiusura definitiva nell’ottobre 2024 per raggiunta saturazione, è stato invece riattivato come discarica di soccorso per accogliere i rifiuti indifferenziati e provenienti dallo spazzamento stradale di 17 Comuni del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

