In un’intervista trasmessa di recente, un uomo ha dichiarato di aver compiuto azioni cattive nonostante si consideri una persona buona. La trasmissione televisiva ha spesso un ruolo che va oltre il semplice dialogo, assumendo a volte le caratteristiche di una pressione o di una confessione forzata. La conversazione, condotta in un contesto non neutrale, ha attirato l’attenzione per il modo in cui vengono affrontate le tematiche personali e legali.

La poltrona di Belve non è mai un punto neutro della televisione italiana. È un dispositivo di pressione o una confessione forzata, più che un’intervista. E per Shiva — Andrea Arrigoni, il “principino di Milano” (come lo chiamano i suoi amici), nato a Corsico nel 1999, artista da 56 dischi di Platino e 41 d’Oro — lo è ancora di più. La puntata andata in onda ieri sera (disponibile in streaming su Raiplay e Disney+) ha interrotto, infatti, un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, e il suo ritorno in scena può essere letto con una struttura doppia, quasi speculare. Da un lato l’intervista a Belve, dall’altro il suo Vangelo, il nuovo album uscito in questi giorni.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - «Sono un buono che ha fatto delle cose cattive», Shiva e l'intervista a Belve come chiave di lettura del suo Vangelo

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