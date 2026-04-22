In una sentenza annunciata durante un’intervista a Belve, è stato condannato a tre anni e sei mesi un uomo coinvolto in una rissa avvenuta nel 2023 sul lungomare di San Benedetto del Tronto. La vicenda ha visto protagonista questa persona, nota anche con uno pseudonimo, e la decisione è stata comunicata pubblicamente in quel contesto. La condanna si riferisce all’episodio di violenza avvenuto nella località marchigiana.

La sentenza per la rissa sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Arriva la condanna per Andrea Arrigoni, in arte Shiva. Il gup del Tribunale di Ascoli Piceno ha inflitto al rapper milanese 3 anni e 6 mesi di reclusione con rito abbreviato per la rissa avvenuta il 30 agosto 2023 sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto anche una multa da 500 euro, il pagamento di 2.500 euro per le spese processuali delle parti civili e una provvisionale di 5.000 euro. Condannati anche tre amici dell’artista – Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Recrosio – a 3 anni e 2 mesi. I fratelli Federico e Pierpaolo Sciocchetti, coinvolti nello scontro, sono stati invece rinviati a giudizio.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per la rissa del 2023 nel giorno dell’intervista a Belve

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