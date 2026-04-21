Shiva a Belve l’agguato e che fine ha fatto la pistola Quella volta che pianse in carcere e il gelo con Fedez | Mi ha danneggiato – Il video

Il rapper Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Durante la puntata, sono stati affrontati diversi episodi della sua vita, tra cui un’aggressione e la scomparsa della pistola. Si è parlato anche di un momento in cui il rapper ha pianto in carcere e del rapporto teso con un noto artista. Shiva è attualmente in testa alle classifiche con il suo ultimo album.

Il rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, primo in classifica Fimi con il suo ultimo album, è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. Nel 2023, dopo essere stato aggredito da due ragazzi nel cortile della sua casa discografica a Settimo Milanese, Shiva aveva impugnato una pistola e sparato, ferendo entrambi alle gambe. Arrestato, era stato condannato in primo grado a sei anni e mezzo, poi ridotti a quattro anni e sette mesi dalla Corte d’appello di Milano, nel marzo 2025, attraverso un concordato raggiunto tra la procura generale e la difesa. Attualmente è libero con obbligo di firma. Che fine ha fatto la pistola usata da Shiva. Fagnani lo incalza sulla pistola mai ritrovata: «Che fine ha fatto?».🔗 Leggi su Open.online

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