Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dell’Atp Madrid 2026, il quarto Masters 1000 della stagione. Il tennista italiano, 30 anni e 62 del ranking, ha perso in due set contro il serbo Dusan Lajovic, che è attualmente al numero 138 del mondo e aveva passato le qualificazioni. Lajovic si prepara ora a sfidare il francese Arthur Rinderknech nel prossimo turno.

Lorenzo Sonego fuori al primo turno dell’ Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione. Il 30enne torinese, n°62 del mondo, ha perso 6-3 7-6(1) contro il serbo Dusan Lajovic, n°138 del ranking e reduce dalle qualificazioni (che ora se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech). La sua sconfitta si aggiunge a quelle di Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, superati rispettivamente da Damir Džumhur e Dino Prizmic. I precedenti tra Sonego e Lajovic. Sonego e Lajovic si erano affrontati già cinque volte in passato. La prima a Monte Carlo nel 2019, l’ultima oggi alla Caja Magica di Madrid. Il bilancio adesso è di tre vittorie a testa con il serbo che ha avuto la meglio negli ultimi due incontri (2024 e 2026).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sonego fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano sconfitto da Lajovic

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