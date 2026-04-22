LIVE Sonego-Lajovic 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Al torneo di Madrid, il match tra Sonego e Lajovic è appena iniziato, con il punteggio fermo sullo 0-0. La partita si svolge nel rispetto delle regole ufficiali e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, sono programmati altri incontri tra diversi tennisti, tra cui Berrettini contro Prizmic e Cinà contro Moller, rispettivamente in programma a partire dalle 13.30 e dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) 30-15 Risposta vincente dell’azzurro! 30-0 Seconda al corpo di Lajovic. 15-0 Prima vincente del serbo. 14.40 Riscaldamento terminato. Si inizia: Lajovic al servizio. 14.37 I due giocatori sono in campo e si stanno riscaldando. Sonego ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte Lorenzo SONEGO al qualificato serbo Dusan Lajovic, si gioca per un posto ai 64esimi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Lajovic 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match! Notizie correlate LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP... Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serbo; Diretta Sonego - Lajovic (Mutua Madrid Open); Mutua Madrid Open Tennis | Sonego - Lajovic; Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it AZZURRI OGGI A MADRID Bellucci-Dzumhur 12.10* Sonego-Lajovic 13.20* Berrettini-Prizmic 13.30* Cocciaretto-Parks 13.30 Cinà-Meller 14.30* Tyra Grant-Jacquemot 17.00* Si parte! Forzaaaa! - facebook.com facebook Sul Court 8 nel frattempo è iniziata la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Alycia Parks. Sul Court 6, invece, tanta Italia in programma: Mattia Bellucci ha appena perso il primo set contro Damir Dzumhur. A seguire ci sarà il match tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajo x.com