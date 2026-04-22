LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Sonego sconfitto in due set da Lajovic ora tocca a Cinà

Nel torneo ATP di Madrid, Sonego ha perso in due set contro Lajovic, con Cinà pronto a scendere in campo. La giornata prosegue con la sfida tra Berrettini e Prizmic, prevista non prima delle 13.30, mentre la partita tra Sonego e Lajovic si è conclusa intorno alle 11. I risultati di oggi vengono aggiornati in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 16.21 Federico Cinà insegue la sua prima vittoria del 2026 in un tabellone principale ATP, mentre Elmer Moller è riuscito a vincere un match nell’ATP 250 di Santiago del Cile, contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. 16.18 Ricordiamo che il classe 2007 azzurro e il tennista danese non si sono mai affrontati in carriera. 16.13 Prosegue la giornata negativa in casa Italia: dopo le eliminazioni di Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, fuori anche Lorenzo Sonego, sconfitto per 6-3, 7-6 dal serbo Dusan Lajovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sconfitto in due set da Lajovic, ora tocca a Cinà Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sotto di un set, si avvicina il turno di CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sotto di un set, si avvicina il turno di CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere Cinà-Møller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall'altra parte della rete il danese ... oasport.it