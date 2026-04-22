Sondaggi | Meloni regge al 29% il PD cala e il M5S cresce
Le ultime rilevazioni elettorali del 20 aprile 2026 indicano che Fratelli d’Italia si attesta al 29,3%, conservando la leadership nonostante le recenti inchieste e cambiamenti all’interno del partito. Il Partito Democratico registra un calo, mentre il Movimento 5 Stelle mostra un aumento nei consensi. I dati confermano una certa stabilità nei rapporti di forza tra i principali schieramenti politici.
Le ultime rilevazioni elettroali del 20 aprile 2026 delineano un quadro di stabilità nei flussi di consenso, con Fratelli d’Italia che mantiene la posizione di forza al 29,3% nonostante le recenti inchieste e i rimpasti interni. Sul fronte opposto, il Partito Democratico registra un calo dello 0,3%, scendendo al 21,6%, mentre il Movimento 5 Stelle segna una lieve crescita dello 0,2%, attestandosi al 12,4%. La geografia dei numeri tra coalizioni e soglie di sbarramento. L’analisi dei dati rivela dinamiche molto diverse a seconda dei blocchi politici considerati. Il centro-destra, escludendo la componente rappresentata da Vannacci, si attesta su una quota del 44,7%, cifra che salirebbe al 48,1% se venisse integrata la lista Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sondaggio Porta a Porta 28 ottobre 2025: Fratelli d’Italia cala, Pd giù, M5S sale!
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