Sondaggi Ipsos FdI al 29,4% | miglior risultato in un anno Cresce anche il Pd

Questa mattina, il rapporto Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera rivela che Fratelli d’Italia raggiunge il 29,4%, il livello più alto in un anno. Il partito di Giorgia Meloni cresce di qualche decimale rispetto all’ultimo mese, mentre anche il Partito Democratico mostra segnali di ripresa. I sondaggi confermano un trend positivo per la destra, che consolida il suo vantaggio nei sondaggi nazionali.
I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è un punto sopra l’ultimo mese. Con il 29,4% conquista il miglior risultato in un anno. Nel centrodestra cresce Forza Italia che è all’8,7% e aumenta dello 0,4%. La Lega è stabile all’8%, uno dei valori più bassi dell’ultimo anno. È un dato che, per ora, non misura i possibili effetti dell’ipotizzata scissione di Vannacci. Centrodestra e centrosinistra. Nell’opposizione il Partito Democratico è al 21,8% e guadagna mezzo punto in un mese. Stabile il M5S, oggi stimato al 13,3% (-0,2% rispetto a dicembre), così come Avs, stimata al 6,2%.🔗 Leggi su Open.online
