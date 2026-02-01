Sondaggi politici Fratelli d'Italia cresce ancora al 29,4% su anche il Pd | chi guadagna più voti

Questa mattina i sondaggi politici confermano ancora una volta la crescita di Fratelli d’Italia, che sale al 29,4%. Anche il Partito Democratico registra un aumento, arrivando al 21,8%. Bene anche Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle, Lega e Alleanza Verdi-Sinistra restano stabili. La campagna elettorale si fa sempre più intensa e i numeri cambiano di settimana in settimana.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con una quota del 31,3%.

