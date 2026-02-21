Trump alza di nuovo i dazi globali | Li porto al 15% E torna ad attaccare la Corte Suprema
Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali al 15%, rispondendo alla bocciatura della Corte Suprema. L’ex presidente ha annunciato che applicherà immediatamente un incremento dal 10% al massimo consentito, citando la legge del 1974. Questa mossa mira a proteggere gli interessi degli Stati Uniti, accusando alcuni paesi di aver approfittato del sistema commerciale americano per decenni. La decisione potrebbe influenzare il commercio internazionale nei prossimi mesi.
Non bastava il 10% di dazi globali. Donald Trump vuole di più per rispondere alla bocciatura della Corte Suprema Usa e così annuncia un nuovo innalzamento delle tariffe fino al 15%: “Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%”, ha dichiarato facendo riferimento alla Section 212 del Trade Act del 1974, quella che consente l’introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
