Solovyov non si scusa ' Meloni sostiene i nazisti di Kiev'

Il giornalista russo Vladimir Solovyov ha deciso di non scusarsi per le sue dichiarazioni, anche dopo le polemiche sollevate da alcune affermazioni su Giorgia Meloni. In un intervento pubblico, ha invece invitato la premier italiana a rendere conto del suo presunto supporto alle posizioni di Mussolini e alla sua vicinanza a Kiev, che Mosca definisce “nazista”. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico e mediatico internazionale.

Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "nazista". "Condividendo le idee di Mussolini, aderisce ai crimini dell'Italia fascista. Dimostra simpatia per questi crimini appoggiando lo Stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici in Russia e non ha fatto mistero dei suoi complotti per assassinare alcuni, incluso me', ha dichiarato Solovyov, citato dall'emittente Vesti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev' Notizie correlate Mattarella si “schiera” con Meloni: solidarietà dopo le parole del conduttore russo SolovyovIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprimendo piena solidarietà e... Messaggio di Mattarella a Meloni, indignato per parole SolovyovIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle; Solovyov insulta Meloni dalla tv russa: Idiota patentata, bestia. La Farnesina convoca l'ambasciatore; Insulti alla premier dalla tv russa. Meloni replica: Non abbiamo padroni. Il propagandista di Putin che insulta Meloni alla tv russa: chi è Vladimir SolovyovVladimir Solovyov insulta Giorgia Meloni in diretta: convocato l’ambasciatore, cosa è successo e chi è il volto della propaganda del Cremlino ... policymakermag.it Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonataVergogna della razza umana, idiota patentata, brutta donnuccia e cattiva. Sono solo alcuni, non i più violenti degli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Vladimir Solo ... msn.com Chi è Vladimir Solovyov, il volto della tv di Stato russa che ha insultato Giorgia Meloni. Giornalista e conduttore, è considerato uno dei principali propagandisti del Cremlino. Cosa sappiamo sul suo conto - facebook.com facebook Vannacci al Foglio rompe il silenzio: "Condanno le parole di Solovyov contro Meloni". Di @zamnice26 x.com