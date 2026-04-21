Messaggio di Mattarella a Meloni indignato per parole Solovyov

Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al Presidente del Consiglio in risposta alle dichiarazioni del conduttore russo, ritenute volgari. Nel testo, si esprime solidarietà e si manifesta indignazione per le parole pronunciate. La comunicazione è arrivata dopo che le frasi del conduttore sono state rese pubbliche. Nessuna altra informazione sui contenuti del messaggio o sulle reazioni ufficiali.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo Vladimir Solovyov. Lo si apprende dal Quirinale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Messaggio di Mattarella a Meloni, indignato per parole Solovyov Notizie correlate Leggi anche: Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Mattarella: «Indignato». E Tajani convoca l'ambasciatore russo Meloni offesa da Solovyov, Tajani convoca ambasciatore russo Paramonov: "Parole gravissime"; solidarietà dalle opposizioniDopo le "gravissime dichiarazioni" rese dal conduttore russo Vladimir Solovyov contro la premier, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mattarella: Dal papa Leone XIV messaggio splendido, mette in guardia dall’autoesaltazione; Mattarella: 'Dal Papa messaggio splendido che mette in guardia dall'autoesaltazione'; Mattarella: 'Dal Papa messaggio splendido contro autoesaltazione'; Agorà 2025/26 - Mattarella: Dal Papa messaggio splendido, mette in guardia dall'autoesaltazione - 15/04/2026 - Video. Mattarella: Dal Papa messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazioneNel corso di un incontro al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione su un recente messaggio di Papa Leone all'Accademia delle Scienze. Un messaggio sple ... tg24.sky.it Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironiaLe parole del presidente della Repubblica agli studenti delle scuole di giornalismo risuonano forti e chiare dopo lo scontro tra Trump e il Pontefice ... quotidiano.net Mattarella dice a Trump quello che Meloni non ha il coraggio di dire Quello che non dice Meloni, lo dice Mattarella. Pure ieri la presidente del Consiglio è rimasta zitta a fronte degli attacchi di Trump. Mattarella, invece, ha parlato. Un messaggio molto chiaro: “Il - facebook.com facebook Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non promulgherebbe la legge di conversione del decreto legge sicurezza se contenente la norma che prevede compensi per i legali dei migranti qualora i loro assistiti accettino il rimpatrio. È stato lo stesso Ca x.com