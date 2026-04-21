Mattarella si schiera con Meloni | solidarietà dopo le parole del conduttore russo Solovyov

Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio alla Presidente del Consiglio per esprimere solidarietà e indignazione riguardo alle dichiarazioni del conduttore russo Vladimir Solovyov, giudicate volgari. La comunicazione arriva dopo le parole pronunciate dal conduttore in pubblico, che hanno suscitato reazioni ufficiali. La posizione del capo dello Stato si concentra sulla condanna delle affermazioni considerate offensive.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprimendo piena solidarietà e “indignazione” per le dichiarazioni ritenute volgari del conduttore russo Vladimir Solovyov. Nel testo, il Capo dello Stato ha condannato duramente le parole del noto commentatore televisivo, sottolineando la necessità di mantenere il rispetto istituzionale anche nel confronto internazionale, soprattutto in un contesto geopolitico già segnato da forti tensioni. Il messaggio si inserisce in un quadro di crescente attenzione diplomatica tra Italia e Russia, con Roma che ribadisce la propria posizione a difesa della correttezza del dibattito pubblico e delle istituzioni democratiche.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mattarella si “schiera” con Meloni: solidarietà dopo le parole del conduttore russo Solovyov Notizie correlate Meloni offesa da Solovyov, Tajani convoca ambasciatore russo Paramonov: "Parole gravissime"; solidarietà dalle opposizioniDopo le "gravissime dichiarazioni" rese dal conduttore russo Vladimir Solovyov contro la premier, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore per... Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...'Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mattarella si schiera con Papa Leone XIV e per una volta parla chiaro: nessuno potrà rimanere indifferente rispetto ai suoi solenni appelli (S.C.); L'anatema di Leone: Dio non si schiera con i prepotenti. Elogio di Mattarella; Attacco di Trump a Papa Leone, il Consiglio regionale si schiera: Giuste le parole di Mattarella e Meloni; Trump vs Leone: la politica italiana, con accenti diversi, si schiera con il Papa. Mattarella si schiera con Papa Leone XIV e per una volta parla chiaro:Davanti alle forti tensioni internazionali di queste ore, indubbiamente acuite dall’ attacco di Trump alla Sede Apostolica, il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Pa ... farodiroma.it Sergio Mattarella incontra gli studenti di giornalismo al Quirinale: Se i potenti usassero autoironiaUn incontro di Sergio Mattarella con gli studenti di giornalismo diventa l’occasione per riflettere su etica del potere, comunicazione pubblica e responsabilità dei leader, con un richiamo all’autoiro ... notizie.it L'ex alleato diventato nemico, tutti gli schiaffi di Mosca all'Italia. Quattro anni di accuse di 'russofobia' al governo, anche Mattarella nel mirino #ANSA x.com ++ #Mattarella: da #PapaFrancesco impronta indelebile per la #pace “È trascorso un anno dalla scomparsa dell’amatissimo Papa Francesco e il popolo italiano custodisce con affetto e gratitudine la memoria della sua figura e del suo insegnamento”. - facebook.com facebook