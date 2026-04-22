Durante una trasmissione televisiva russa, il conduttore Vladimir Solovyov ha rivolto insulti alla Premier italiana, definendola “idiota”, “bestia” e “traditrice”, suscitando reazioni di sorpresa e ironia sui social media. La vicenda ha portato alla convocazione dell’ambasciatore russo in Italia da parte delle autorità italiane, mentre le tensioni tra i due paesi sono salite dopo l’episodio trasmesso in diretta. La polemica ha scatenato un dibattito sulla neutralità dei mezzi di comunicazione.

Tempesta diplomatica tra Italia e Russia dopo l’ennesimo show sopra le righe della TV di Mosca. Nel mirino finisce la Premier, Giorgia Meloni, travolta da una raffica di insulti volgari durante “Polnyj Kontakt”, il talk vicino alle posizioni del Cremlino condotto da Vladimir Solovyov. Parole pesantissime, pronunciate addirittura in italiano: “bestia naturale”, “idiota patentata”, fino allo sfregio “PuttaMeloni”. Un attacco senza filtri che ha acceso la miccia politica a Roma. Non è la prima volta che Solovyov usa toni incendiari, ma stavolta il bersaglio diretto è il capo del governo italiano, con accuse di essere “cattiva” e “traditrice di secondo nome”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il volto del Cremlino, Vladimir Solovyov, spara offese in diretta contro Giorgia Meloni: “idiota”, “bestia” e “traditrice”, ma a “PuttaMeloni” sono morto dalle risate

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