Solovyov non si scusa con Meloni | Sostiene i nazisti di Kiev Solidarietà da Zelensky

Vladimir Solovyov, noto commentatore russo, ha continuato a criticare pubblicamente la premier italiana, accusandola di sostenere i nazisti di Kiev. Dopo le sue affermazioni fatte in televisione martedì, in cui ha parlato anche in italiano, Solovyov non ha presentato scuse e ha invece rafforzato la sua posizione. Nel frattempo, il presidente ucraino ha espresso solidarietà nei confronti della premier italiana.

Continua l’attacco di Vladimir Solovyov a Giorgia Meloni. Dopo le affermazioni shock di martedì, pronunciate in tv e in italiano, il giornalista russo non si scusa ed esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene «nazista». Il secondo attacco è arrivato su Telegram. «Signora Meloni - ha scritto Solovyov secondo l’Agi - le parlo come uomo e ebreo che è stato nuovamente perseguitato dalle autorità italiane. Questo è accaduto più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a voi, seguaci del...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Solovyov non si scusa con Meloni: «Sostiene i nazisti di Kiev». Solidarietà da Zelensky Notizie correlate Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev'Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la... Solovyov non si scusa e rilancia le accuse contro Giorgia Meloni: “Sostiene i nazisti di Kiev”ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna marcia indietro dopo le polemiche Il giornalista russo Vladimir Solovyov non arretra di fronte alle critiche seguite... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei risponde; Meloni insultata sulla tv russa, offese volgari dal conduttore Solovyev. Mattarella: Indignato.