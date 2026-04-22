Solovyev è uno dei personaggi televisivi più riconoscibili nel panorama mediatico legato al governo russo. È considerato uno dei principali sostenitori delle posizioni ufficiali di Mosca e spesso interviene nei programmi televisivi per esprimere opinioni favorevoli alle strategie del Cremlino. La sua figura è associata a una forte presenza nei canali di informazione ufficiali, dove promuove, direttamente o indirettamente, le linee del governo.

È uno dei volti televisivi più noti della propaganda del Cremlino, è la voce non ufficiale attraverso cui il presidente russo Vladimir Putin diffonde messaggi e attacchi contro l’Europa, l’Occidente, la Nato, è colui che regolarmente invita allo sterminio degli ucraini, a cancellare dalla faccia della terra città come Kiev e Kharkiv e a sganciare l’atomica sulle capitali occidentali. Vladimir Solovyev, 63 anni, è l’anchorman del putinismo catodico, che con una violenza rara, in uno dei suoi programmi, ha deciso in questi giorni di attaccare anche Giorgia Meloni, offendendola più volte in italiano, lingua che parla correntemente. «Vergogna della razza umana.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Solovyev, chi è il propagandista del Cremlino che vuole sterminare gli ucraini

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