La presidente del Consiglio è stata presa di mira da un commentatore della tv russa, che ha rivolto insulti volgari e sessisti. In risposta, il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore del paese coinvolto. La tensione tra Mosca e Roma si è intensificata dopo la visita del presidente ucraino a Roma, che ha coinvolto incontri a Palazzo Chigi e al Quirinale.

Si rischia uncaso diplomatico tra Russia ed Italia. A scatenarlo, le parole diVladimir Solovyev, uno dei principali protagonisti della tv di Mosca, nonché figura di spicco dellapropaganda del Cremlino, tanto da essere soprannominato “propagandista in capo”. In uno dei suoi programmi, l’anchorman ha attaccato frontalmente e con parole pesanti il premier italiano,Giorgia Meloni, accusandola di aver tradito i suoi elettori e il presidente statunitense Donald Trump. I rapporti tra Mosca e Roma sono infattimoltotesie hanno raggiunto un nuovo punto di crisi dopola recente visita del presidente ucrainoVolodymyr Zelenskya Palazzo Chigi e al Quirinale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni nel mirino della tv russa, insulti volgari e sessisti da propagandista Solovyev: Tajani convoca ambasciatore

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