Soloviev torna ad attaccare Meloni | Erede dell’Italia fascista di Mussolini e amica dei nazisti ucraini

Vladimir Soloviev ha nuovamente rivolto dure accuse a Giorgia Meloni, affermando che sarebbe l’erede dell’Italia fascista di Mussolini e definendola amica dei nazisti ucraini. Le sue dichiarazioni sono state fatte a distanza e si inseriscono in un continuo scambio di opinioni pubbliche tra le parti. L’attacco si basa su alcune affermazioni e interpretazioni politiche che il giornalista ha condiviso di recente.

Ci risiamo, Vladimir Soloviev continua ad insultare Giorgia Meloni a distanza, accusandola addirittura di aver appoggiato regimi criminali. Non pago della pessima figura fatta nel primo canale di Stato della televisione russa, ha continuato a propalare le sue becere invettive. Il propagandista legato al Cremlino, infatti, è stato citato dall’emittente moscovita Vesti: «Voi, condividendo le opinioni di Mussolini, sottoscrivete tutti i crimini dell’Italia fascista e, secondo la logica delle cose, dovreste condividerne la responsabilità». Frasi che vanno in contraddizione con quanto dichiarato dall’ambasciatore russo che aveva ridimensionato la sua convocazione alla Farnesina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Soloviev torna ad attaccare Meloni: “Erede dell’Italia fascista di Mussolini e amica dei nazisti ucraini” Notizie correlate Solovyov torna ad attaccare Meloni: "Seguace di Mussolini, corresponsabile dei crimini fascisti"Non pago degli insulti già rivolti alla premier - tra cui ricordiamo solo "vergogna della razza umana" e "bestia naturale" - il giornalista Vladimir... Russia, Solovyov torna ad attaccare Meloni: “Fascista”. E Zakharova: “Italia confusa dalla sua stessa propaganda”Roma, 22 aprile 2026 – Nuovi attacchi all’Italia da Mosca: il conduttore russo (e filo-Cremlino) Vladimir Solovyov è tornato oggi ad attaccare la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore; Solovyov insulta Meloni dalla tv russa: Idiota patentata, bestia. La Farnesina convoca l'ambasciatore; L'attacco di Vladimir Soloviev spiazza la Lega ma puntella Palazzo Chigi. Il nuovo attacco di Solovyev a Meloni: Condivide le idee di Mussolini, io ebreo perseguitato dall'ItaliaDopo gli insulti e la risposta della premier italiana, il conduttore russo è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio. Ma anche in Russia si fanno strada le accuse di misoginia ... today.it Russia, Solovyov torna ad attaccare Meloni: Fascista. E Zakharova: Italia confusa dalla sua stessa propagandaIl conduttore russo filo-Cremlino: Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista. Intanto il propagandista è diventato oggetto di una campagna online che ne denuncia la misoginia. A lanci ... msn.com MondoNews. Victor Galey · Sigla Telegiornale (2022/23). Non si è fermato. Anzi, ha rilanciato. Il conduttore russo Vladimir Solovyev, considerato uno dei principali megafoni del Cremlino, torna all’attacco della premier Giorgia Meloni con dichiarazioni ancora facebook Solovyov torna ad attaccare Meloni: "Seguace di Mussolini, corresponsabile dei crimini fascisti" x.com