Un nuovo scontro tra figure russe e l’Italia si è verificato nelle ultime ore. Vladimir Solovyov ha rivolto accuse contro la premier italiana, il governo e la stampa del paese. Contestualmente, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato criticamente l’Italia, definendola confusa a causa della propaganda occidentale. Il ministro degli Esteri italiano ha convocato l’ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione.

Vladimir Solovyov torna a offendere Giorgia Meloni, il suo governo e la stampa italiana. Il giornalista e presentatore televisivo russo vicino al Cremlino ha replicato alle reazioni che si sono scatenate martedì dopo il suo attacco alla premier, ribattezzata “ PuttaMeloni ” e definita una fascista, rivendicando le sue parole in un lungo intervento video nel quale ripercorre la carriera politica della presidente del Consiglio mettendone in evidenza i collegamenti col fascismo. E poi si scaglia anche contro chi, come Carlo Calenda o Pina Picierno, ha manifestato solidarietà a Meloni additandolo come un propagandista di Putin. La pressione di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attacco di Solovyov a Meloni. E Zakharova si scaglia contro l’Italia: “Confusa dalla propaganda occidentale”. Tajani convoca l’ambasciatore

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La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni; Meloni putt... idiota, l'attacco della tv russa in italiano e la risposta della premier; Il vergognoso attacco della tv russa alla Meloni e quegli insulti impronunciabili: chi è e cosa ha detto Solovyov.

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