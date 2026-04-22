La cantante ha partecipato a un evento pubblico accompagnata dalla figlia, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La bambina, ancora molto giovane, indossava un pannolino firmato Dior. La presenza della figlia è stata molto commentata sui social e tra gli appassionati di moda, che hanno notato il look scelto per l’occasione. La cantante non ha commentato l’evento, ma l’attenzione rimane elevata.

Rihanna ha fatto parlare il mondo della moda ancora una volta, questa volta portando con sé la figlia più piccola. La cantante e imprenditrice globale è apparsa sulla copertina del Pop Issue di W Magazine insieme a Rocki Irish, che a soli sette mesi ha ottenuto il suo primo servizio fotografico ufficiale su una rivista internazionale. Ma ciò che ha catturato davvero l’attenzione non è stata solo la presenza della bambina, quanto il suo outfit: un pannolino su misura firmato Dior Haute Couture. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) Il servizio fotografico, scattato da Tim Walker e pubblicato il 21 aprile, ha uno stile molto teatrale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Solo la figlia di Rihanna poteva: Rocki debutta con un pannolino Dior (ed è già icona)

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