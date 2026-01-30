Un nuovo trend sta prendendo piede nel mondo della bellezza. Ormai non si parla più di un singolo prodotto, ma di abbinamenti coordinati come gloss e fragranze di Dior. Questi

N uovo micro trend in arrivo nel beauty contemporaneo: si parla sempre meno di lanci di singoli prodotti, quanto, piuttosto, di nuovi oggetti di bellezza che dialogano tra loro. Piace sempre più il concetto di “beauty duo”. Un esempio, su tutti? La nuova coppia di gloss Duo Dior Addict Lip Glow Oil e dei rispettivi profumi pocket abbinabili Dior Addict, che creano un dialogo visivo e olfattivo tra colore sulle labbra e scia profumata. In piccoli astucci belli da portare in borsa, nella stessa nuance e nello stesso mood, smettono di essere elementi separati e creano una gestualità coordinata in cui colore, texture e note olfattive si riflettono l’uno nell’altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nuovo micro trend in arrivo: piace sempre più il concetto di "beauty duo", come la nuova coppia di gloss e fragranze coordinate, by Dior. Già virali

Il trend del “beauty frigo” sta conquistando sempre più appassionati di skincare, combinando praticità, sostenibilità e innovazione.

