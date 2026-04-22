Sollevamento pesi Serobian in trionfo nella categoria -79 kg agli Europei di Batumi

Nella quarta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 a Batumi si è conclusa la seconda e ultima gara, con il sollevamento pesi che ha visto il successo di Serobian nella categoria -79 kg. La competizione si è svolta nel corso di questa importante manifestazione internazionale, che rappresenta il primo grande evento della stagione. La giornata ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi europei.

Va ufficialmente in archivio anche la seconda e ultima gara nella quarta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. L’atto finale del day-4 era il Gruppo A della categoria maschile -79 kg, che non farà parte del programma olimpico a Los Angeles 2028. La competizione per le posizioni di vertice è stata estremamente equilibrata, con i primi sette classificati racchiusi in soli 6 kg nella graduatoria complessiva. Alla fine è stato il russo Gevorg Serobian ad aggiudicarsi il titolo continentale con 341 kg di totale, facendo il vuoto nell’esercizio di strappo con 161 kg in terza prova (nuovo record europeo di specialità) e difendendosi successivamente con uno slancio da 180 kg (settimo posto parziale).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Serobian in trionfo nella categoria -79 kg agli Europei di Batumi Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di... Approfondimenti e contenuti Sollevamento pesi, Serobian in trionfo nella categoria -79 kg agli Europei di BatumiVa ufficialmente in archivio anche la seconda e ultima gara nella quarta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di ... oasport.it Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento ... oasport.it