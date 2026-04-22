Sollevamento pesi | Miserendino non esegue lo slancio agli Europei La categoria -69 kg la vince Valodzka

Durante gli Europei di sollevamento pesi, l’atleta italiana non ha completato lo slancio nella categoria -69 kg. La competizione ha visto la vittoria dell’atleta nella stessa categoria, che ha conquistato il primo posto. La prova di Miserendino si è fermata prima di raggiungere il risultato sperato, portandola alla decima posizione finale.

Una prova a metà per Giulia Misrendino. L’azzurra ha infatti ottenuto la decima posizione nel primo segmento in occasione della gara riservata alla categoria -69 kg femminile, evento valido per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi in fase di svolgimento a Batumi (Georgia), eseguendo di fatto solo lo strappo. Nello specifico l’azzurra ha in prima battuta tirato su 95 kg, per poi progredire a 100 kg fallendo l’ultimo tentativo di 104 kg. Successivamente la nostra portacolori non è salita in pedana per la prova di slancio, uscendo come da regolamento fuori gara, d estino speculare a quello dell’iberica Garoa Martinez, out a causa di tre nulli nello strappo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi: Miserendino non esegue lo slancio agli Europei. La categoria -69 kg la vince Valodzka Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi; Pesi: ecco cosa c'è dietro l'argento europeo della mamma-atleta Noemi Filippazzo; Europei sollevamento pesi 2026: tanti nomi nuovi da seguire per l’Italia. Non sempre giovanissimi; Pesi: Noemi Filippazzo, una mamma d'argento agli Europei in Georgia. Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizioneMancano ormai due giorni al via dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. La località ... oasport.it Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a ... oasport.it Sollevamento Pesi Altra affermazione in campo internazionale per l'atleta dell'Esercito Sergio Massidda - facebook.com facebook Sollevamento pesi: Sergio Massidda va fuori gara nello strappo, poi centra il bronzo di slancio agli Europei - x.com