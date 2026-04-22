(askanews) – Molti conoscono Juli, pseudonimo di Julien Boverod, come producer, autore e musicista, ma questa volta è lui in prima persona a uscire con il suo album di debutto Solito cinema. « Solito cinema è nato in seguito a due anni di sessioni in studio con tanta gente, fino al giorno in cui mi sono ritrovato con cinque, sei canzoni sul computer. Le ho ascoltate e mi hanno fatto accendere una lampadina, ho sentito un filo rosso tra tutte 5-6 le canzoni e mi sono detto che era il momento di mettermi sotto, di chiudere il disco e di fare un disco perché in realtà non ci avevo mai pensato. Me lo sono ritrovato praticamente pronto sul computer ed eccoci qua».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Solito cinema è il primo album del producer Juli. Ricco di feat: Emma, Coez, Olly, Fabio Concato, Elisa, Fulminacci e tanti altri

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