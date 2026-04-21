Juli ha presentato il suo nuovo album intitolato “Solito Cinema” in un’intervista in cui ha parlato del percorso artistico, ricordando l’inizio insieme a Olly e l’esperienza di vincere a Sanremo. Ha anche menzionato il desiderio di collaborare con un noto artista del panorama musicale italiano. Il produttore, noto per aver realizzato oltre 34 dischi di platino e 28 d’oro, ha raggiunto più di un miliardo di stream a livello mondiale.

È il produttore dei record, 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri. Juli presenta il suo primo album “Solito Cinema” in uscita il 24 aprile. All’interno collaborazioni con Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly. Ed è proprio con quest’ultimo che Juli ha vinto Il Festival di Sanremo con il brano “Balorda Nostalgia”. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Juli, che ci ha parlato del suo lavoro e delle paure e dei rischi che questo lavoro comporta. Con il noto produttore abbiamo anche parlato della vittoria a Sanremo con Olly, della loro amicizia e di come è nato l’album “Solito Cinema”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Juli presenta l’album “Solito Cinema”: “In questo lavoro è facile cadere. Con Olly abbiamo iniziato insieme, vincere Sanremo è stato incredibile. Sogno di collaborare con Vasco” – Intervista

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Juli: “Olly è il capitano di Solito Cinema. Vincere Sanremo con Balorda Nostalgia è stato come vincere i Mondiali”Juli, nome d'arte di Julien Boverood, pubblicherà il 24 aprile "Solito Cinema", il suo debut album da producer.

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Juli presenta l’album Solito Cinema: In questo lavoro è facile cadere. Con Olly abbiamo iniziato insieme, vincere Sanremo è stato incredibile. Sogno di collaborare ...È la firma musicale del momento, Juli si racconta parlando dell'album Solito Cinema, della vittoria con Olly a Sanremo e delle sue paure ... superguidatv.it

Juli, l'album Solito Cinema: E' la bandiera della mia e quando sventola io sorridoLeggi su Sky TG24 l'articolo Juli, l'album Solito Cinema: 'E' la bandiera della mia e quando sventola io sorrido' ... tg24.sky.it

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