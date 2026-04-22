Solesino boom di richieste di passaporto all' ufficio postale

A Solesino, l’ufficio postale ha registrato circa 250 richieste di passaporto elettronico, confermandosi tra i più frequentati della provincia di Padova. Nei primi mesi dell’anno, sono stati molteplici i cittadini che si sono rivolti allo sportello per ottenere o rinnovare il documento di identità. La richiesta di passaporti continua a crescere rispetto agli anni passati, senza segnalare rallentamenti o problemi operativi.

L’ufficio postale di Solesino si conferma tra i più attivi della provincia di Padova per numero di richieste di passaporto elettronico: sono circa 250 le domande presentate finora. Il servizio è attualmente disponibile in 91 uffici postali del territorio provinciale, oltre che in tutte le sedi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Novità a Tredozio: all'ufficio postale si può richiedere il passaportoSale così ad oltre 5 mila il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto in Italia e 25 nella sola provincia di... Riapre dopo i lavori di ammodernamento l'ufficio postale: si può anche chiedere il rinnovo del passaportoTrasformato in sportello unico digitale di prossimità, adesso è possibile anche richiedere e rinnovare il passaporto elettronico Giovedì 26 febbraio...