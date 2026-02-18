Riapre dopo i lavori di ammodernamento l' ufficio postale | si può anche chiedere il rinnovo del passaporto

L’ufficio postale di Longiano riapre giovedì 26 febbraio dopo i lavori di rinnovamento, che hanno migliorato gli spazi e le attrezzature. Ora i cittadini possono anche chiedere il rinnovo del passaporto presso la sede di via Oberdan 2. La riqualificazione ha coinvolto l’intera struttura, rendendola più moderna e funzionale per i servizi offerti.

Trasformato in sportello unico digitale di prossimità, adesso è possibile anche richiedere e rinnovare il passaporto elettronico Giovedì 26 febbraio riapre al pubblico l'ufficio postale di Longiano. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Oberdan 2, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis. Grazie a questo progetto, approvato con il Dl 592021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.