Novità a Tredozio | all' ufficio postale si può richiedere il passaporto

Il potenziamento del servizio di richiesta passaporto si deve all’apertura di nuovi sportelli postali in aree meno popolate. In particolare, l’ufficio postale di Tredozio ora permette ai cittadini di ottenere o rinnovare il documento senza dover viaggiare in città più grandi. Poste Italiane ha scelto di espandere questa opportunità in 448 uffici distribuiti in Comuni con meno di 15 mila abitanti. La novità interessa direttamente i residenti della zona.

Sale così ad oltre 5 mila il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto in Italia e 25 nella sola provincia di Forlì-Cesena Poste Italiane amplia il numero di uffici dov'è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in altri 448 uffici postali Polis, nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, tra questi anche quello di Tredozio. Sale così ad oltre 5 mila il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto in Italia e 25 nella sola provincia di Forlì-Cesena. Il servizio è partito lo scorso anno in piccoli comuni e nelle grandi città come Roma, Bologna, Verona e Cagliari e, qualche mese fa, è stato esteso a Milano, Napoli e in provincia di Firenze.

Riapre dopo i lavori di ammodernamento l'ufficio postale: si può anche chiedere il rinnovo del passaportoL’ufficio postale di Longiano riapre giovedì 26 febbraio dopo i lavori di rinnovamento, che hanno migliorato gli spazi e le attrezzature.

Riapre l'ufficio postale dopo i lavori: ora il passaporto si fa direttamente allo sportelloDomani l’ufficio postale di San Piero in Bagno riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento.