Soldi e sesso in cambio di documenti agli immigrati 120 indagati a Napoli

Da feedpress.me 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine della Procura di Napoli ha portato alla luce un giro illecito di documenti, coinvolgendo circa 120 persone. L'inchiesta ha accertato che alcuni cittadini immigrati avrebbero ottenuto carte d'identità e certificati di residenza attraverso un sistema di compravendita. In alcuni casi, per ottenere i documenti, sarebbero state offerte prestazioni sessuali. L’indagine è ancora in corso.

Vede circa 120 indagati l' inchiesta della Procura di Napoli che ha fatto luce sulla compravendita di carte d'identità e certificati di residenza a cittadini immigrati alcuni dei quali avrebbero ottenuto i documenti anche in cambio di prestazioni sessuali. Lo rendono noto Il Mattino e l'edizione di Napoli di Repubblica. Al centro del sistema due ex impiegati rispettivamente della seconda e terza Municipalità, e un cittadino bengalese che avrebbe svolto il ruolo di intermediario. Quest' ultimo avrebbe intascato tra i 100 e i 500 dagli extracomunitari (bengalesi, cinesi, pachistani e romeni) per agevolare le loro pratiche. A uno dei due ex dipendenti delle Municipalità viene contestato anche di avere concesso i suoi servigi in cambio di sesso: quattro gli episodi contestati, tra giugno e novembre 2021.🔗 Leggi su Feedpress.me

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