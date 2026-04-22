soldi e sesso in cambio di documenti agli immigrati 120 indagati a napoli

Un’indagine della Procura di Napoli ha portato alla luce un giro illecito di documenti, coinvolgendo circa 120 persone. L'inchiesta ha accertato che alcuni cittadini immigrati avrebbero ottenuto carte d'identità e certificati di residenza attraverso un sistema di compravendita. In alcuni casi, per ottenere i documenti, sarebbero state offerte prestazioni sessuali. L’indagine è ancora in corso.

Vede circa 120 indagati l' inchiesta della Procura di Napoli che ha fatto luce sulla compravendita di carte d'identità e certificati di residenza a cittadini immigrati alcuni dei quali avrebbero ottenuto i documenti anche in cambio di prestazioni sessuali. Lo rendono noto Il Mattino e l'edizione di Napoli di Repubblica. Al centro del sistema due ex impiegati rispettivamente della seconda e terza Municipalità, e un cittadino bengalese che avrebbe svolto il ruolo di intermediario. Quest' ultimo avrebbe intascato tra i 100 e i 500 dagli extracomunitari (bengalesi, cinesi, pachistani e romeni) per agevolare le loro pratiche. A uno dei due ex dipendenti delle Municipalità viene contestato anche di avere concesso i suoi servigi in cambio di sesso: quattro gli episodi contestati, tra giugno e novembre 2021.🔗 Leggi su Feedpress.me

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