Sesso e soldi in cambio dei certificati agli immigrati 119 indagati a Napoli nelle Municipalità II e III

A Napoli, la Procura ha aperto un’indagine riguardante presunte irregolarità negli uffici anagrafici delle Municipalità di piazza Dante e via Lieti. Sono 119 le persone sotto indagine, coinvolte in un’inchiesta che accusa di corruzione e tangenti. Secondo le accuse, alcuni impiegati avrebbero richiesto fino a 50 euro per rilasciare certificati agli immigrati, in cambio di favori illeciti.

Maxi-inchiesta della Procura di Napoli su corruzione e tangenti negli uffici anagrafici delle Municipalità di piazza Dante e via Lieti: 50 euro per una pratica. Ci sono 119 indagati, tra loro ex dipendenti comunali e un consigliere di Municipalità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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