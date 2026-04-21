Un'inchiesta della Procura di Napoli coinvolge circa 120 persone, indagate per aver partecipato a un sistema di compravendita di carte d’identità e certificati di residenza destinati a cittadini immigrati. Secondo le indagini, alcuni di questi documenti sarebbero stati ottenuti anche attraverso prestazioni sessuali. L’indagine si concentra sulle modalità con cui sono stati distribuiti i documenti e sulle persone coinvolte nel presunto sistema illecito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vede circa 120 indagati l’inchiesta della Procura di Napoli che ha fatto luce sulla compravendita di carte d’identità e certificati di residenza a cittadini immigrati alcuni dei quali avrebbero ottenuto i documenti anche in cambio di prestazioni sessuali. Al centro del sistema due ex impiegati rispettivamente della seconda e terza Municipalità, e un cittadino bengalese che avrebbe svolto il ruolo di intermediario. Quest’ultimo avrebbe intascato tra i 100 e i 500 dagli extracomunitari (bengalesi, cinesi, pachistani e romeni) per agevolare le loro pratiche. A uno dei due ex dipendenti delle Municipalità viene contestato anche di avere concesso i suoi servigi in cambio di sesso: quattro gli episodi contestati, tra giugno e novembre 2021.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soldi e sesso in cambio di documenti a immigrati: 120 indagati a Napoli

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Soldi e sesso in cambio di documenti a immigrati, 120 indagati a Napoli. Coinvolti anche ex dipendenti comunali e un intermediario bengalese. #ANSA x.com