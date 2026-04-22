Alberto Solari si è aggiudicato il premio “Visioni” durante una cerimonia a Siena, passando dal contesto locale a quello nazionale. La premiazione si è svolta a Monte Argentario, dove l’artista ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari ospiti e rappresentanti del settore culturale, confermando la rilevanza dell’evento.

MONTE ARGENTARIO Dal paese al palcoscenico nazionale, il premio "Visioni" ad Alberto Solari (foto). Un riconoscimento prestigioso per il musicista e formatore di Porto Santo Stefano, insignito del Premio "Visioni" nell’ambito della manifestazione Parole in cammino – Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia, in programma a Siena da ieri al 24 aprile. Il premio, assegnato a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dell’arte e dello spettacolo, rappresenta un riconoscimento alla carriera per l’impegno nella diffusione della musica e nella formazione di giovani talenti. Nel caso di Solari, il riconoscimento assume un valore ancora più significativo per il suo lavoro con i ragazzi attraverso la scuola ’Crescendo Musica Toscana’, realtà che promuove l’educazione musicale e artistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solari trionfa a Siena. A lui è stato assegnato il premio ’Visioni’

Notizie correlate

A Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, è stato assegnato il Premio televisivo e giornalistico Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione.Il 17 aprile alle 18 nella suggestiva Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico di Siena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento (un'opera...

Ravezzani sul rigore assegnato all’Atalanta: «A parti invertite avrebbero gridato allo scandalo se non fosse stato assegnato. Cesari e Spalletti si sono superati»di Redazione JuventusNews24Ravezzani critica duramente Cesari e Spalletti per le proteste sul rigore assegnato all’Atalanta.