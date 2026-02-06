Ravezzani sul rigore assegnato all’Atalanta | A parti invertite avrebbero gridato allo scandalo se non fosse stato assegnato Cesari e Spalletti si sono superati
Ravezzani non le manda a dire sulle proteste relative al rigore assegnato all’Atalanta. Secondo il giornalista, se la situazione fosse stata invertita, tutti avrebbero gridato allo scandalo. Critica duramente Cesari e Spalletti, accusandoli di aver esagerato nelle contestazioni. La polemica si accende ancora una volta in un pomeriggio di calcio che promette battaglia.
Ravezzani critica duramente Cesari e Spalletti per le proteste sul rigore assegnato all’Atalanta. Per il giornalista il fallo era netto. Le sue parole. La pesante sconfitta subita dalla Juventus in Coppa Italia contro l’Atalanta continua a generare un’ondata di analisi e controversie, specialmente per quanto riguarda gli episodi arbitrali che hanno indirizzato la gara. Sul netto 3-0 maturato a Bergamo è intervenuto in modo deciso Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che attraverso i suoi canali social ha voluto scuotere l’opinione pubblica bianconera, spesso divisa sull’interpretazione del fallo da rigore che ha sbloccato l’incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Atalanta Rigore
Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier
Lo scorso match tra Liverpool e Inter ha acceso diverse discussioni riguardo a un rigore assegnato ai Reds, che ha suscitato polemiche tra tifosi e commentatori.
Perché Ahanor è stato espulso dopo 8′ ma l’arbitro ha assegnato un calcio di punizione all’Atalanta
Durante la partita tra Como e Atalanta, Ahanor è stato espulso dopo soli otto minuti per un fallo di reazione su Perrone.
Ultime notizie su Atalanta Rigore
Argomenti discussi: Palmeri incredulo: Pensavo che la sparata di Maignan sul rigore fosse rosicata, poi scopro…; Triplice fischio – Atalanta-Juve, Morina: De Roon trattiene in area Cambiaso. Dubbi sul mani di...
Ravezzani attacca sulla Juve: Stavolta Cesari si supera! Dopo aver contestato il rigore dice…Il direttore di TL ha commentato la sconfitta dei bianconeri con i tifosi sui social. Dibattito anche sul rigore assegnato all'Atalanta. golssip.it
Ravezzani: A parti invertite, tutti i tifosi che contestano il rigore per l’Atalanta avrebbero gridato allo scandalo non fosse stato assegnato alla JuveAtalanta-Juventus di Coppa Italia termina 3-0 per la formazione nerazzurra. A sbloccare il match è un rigore di Gianluca Scamacca a seguito di un fallo di mano di Bremer su cross di ... tuttojuve.com
#Ravezzani contesta #Cesari sul rigore: “Stavolta si supera! E ai tifosi #Juve dico disastro per…” x.com
Ravezzani: “Il contatto su Fullkrug col Genoa avviene dopo che Ostigaard ha calciato il pallone. Invece Mkhitarian tocca la palla e poi riceve il pestone. Uno non è mai rigore, l’altro lo è sempre" facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.