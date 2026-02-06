Ravezzani non le manda a dire sulle proteste relative al rigore assegnato all’Atalanta. Secondo il giornalista, se la situazione fosse stata invertita, tutti avrebbero gridato allo scandalo. Critica duramente Cesari e Spalletti, accusandoli di aver esagerato nelle contestazioni. La polemica si accende ancora una volta in un pomeriggio di calcio che promette battaglia.

Ravezzani critica duramente Cesari e Spalletti per le proteste sul rigore assegnato all’Atalanta. Per il giornalista il fallo era netto. Le sue parole. La pesante sconfitta subita dalla Juventus in Coppa Italia contro l’Atalanta continua a generare un’ondata di analisi e controversie, specialmente per quanto riguarda gli episodi arbitrali che hanno indirizzato la gara. Sul netto 3-0 maturato a Bergamo è intervenuto in modo deciso Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che attraverso i suoi canali social ha voluto scuotere l’opinione pubblica bianconera, spesso divisa sull’interpretazione del fallo da rigore che ha sbloccato l’incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani sul rigore assegnato all’Atalanta: «A parti invertite avrebbero gridato allo scandalo se non fosse stato assegnato. Cesari e Spalletti si sono superati»

Approfondimenti su Atalanta Rigore

Lo scorso match tra Liverpool e Inter ha acceso diverse discussioni riguardo a un rigore assegnato ai Reds, che ha suscitato polemiche tra tifosi e commentatori.

Durante la partita tra Como e Atalanta, Ahanor è stato espulso dopo soli otto minuti per un fallo di reazione su Perrone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Rigore

Argomenti discussi: Palmeri incredulo: Pensavo che la sparata di Maignan sul rigore fosse rosicata, poi scopro…; Triplice fischio – Atalanta-Juve, Morina: De Roon trattiene in area Cambiaso. Dubbi sul mani di...

Ravezzani attacca sulla Juve: Stavolta Cesari si supera! Dopo aver contestato il rigore dice…Il direttore di TL ha commentato la sconfitta dei bianconeri con i tifosi sui social. Dibattito anche sul rigore assegnato all'Atalanta. golssip.it

Ravezzani: A parti invertite, tutti i tifosi che contestano il rigore per l’Atalanta avrebbero gridato allo scandalo non fosse stato assegnato alla JuveAtalanta-Juventus di Coppa Italia termina 3-0 per la formazione nerazzurra. A sbloccare il match è un rigore di Gianluca Scamacca a seguito di un fallo di mano di Bremer su cross di ... tuttojuve.com

#Ravezzani contesta #Cesari sul rigore: “Stavolta si supera! E ai tifosi #Juve dico disastro per…” x.com

Ravezzani: “Il contatto su Fullkrug col Genoa avviene dopo che Ostigaard ha calciato il pallone. Invece Mkhitarian tocca la palla e poi riceve il pestone. Uno non è mai rigore, l’altro lo è sempre" facebook