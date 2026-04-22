Sola M5 | Subito risposte sul polverone che dall' ex cementificio ha raggiunto case e attività i cittadini sono preoccupati

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha annunciato che presenterà un’interrogazione urgente nel prossimo consiglio comunale per chiedere chiarimenti in merito all’incidente avvenuto all’ex cementificio di via Raiale. Durante i lavori di demolizione di un silos, si è verificata la fuoriuscita di una nuvola di polvere che ha raggiunto le abitazioni e le attività commerciali nelle vicinanze. La preoccupazione tra i cittadini riguarda l’eventuale impatto sulla salute e sulla sicurezza.

Il consigliere comunale M5S Paolo Sola annuncia una interrogazione urgente, che presenterà nel prossimo consiglio comunale, per chiedere risposte su quanto avvenuto all’ex cementificio di via Raiale durante i lavori di demolizione di un silos, dal quale è fuoriuscito un fitto polverone che ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione [FOTO-VIDEO]La zona dell'ex cementificio, in via Raiale a Pescara, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, è stata improvvisamente avvolta da un polverone... Leggi anche: Cittadini preoccupati per il poliambulatorio: "Intervenire subito prima che sia troppo tardi"