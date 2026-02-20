Cittadini preoccupati per il poliambulatorio | Intervenire subito prima che sia troppo tardi
I cittadini di Teverola si sono riuniti davanti al poliambulatorio di piazza Trieste per protestare contro una possibile riduzione dei servizi. La preoccupazione nasce dalla notizia di un possibile spostamento o chiusura di alcune postazioni sanitarie, che potrebbe lasciare scoperti diversi quartieri. Le persone chiedono interventi immediati per evitare che la situazione peggiori e che l’assistenza sanitaria venga compromessa. La mobilitazione continua con l’obiettivo di proteggere il diritto alla salute della comunità.
Numerose segnalazioni sul possibile spostamento o ridimensionamento dei servizi. La consigliera Caputo: "Non sottovalutare" “Segnalazioni che non possiamo permetterci di sottovalutare - spiega la consigliera Giusy Caputo - Precisiamo subito: allo stato attuale non risultano atti ufficiali che dispongano lo spostamento o la riduzione dei servizi sanitari del presidio. È proprio per questo che riteniamo doveroso intervenire adesso, prima che eventuali decisioni vengano formalizzate. Attendere un atto ufficiale significherebbe arrivare tardi. Il nostro compito, come gruppo consiliare, è fare chiarezza finché c'è ancora tempo per farlo”.🔗 Leggi su Casertanews.it
