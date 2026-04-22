Sneakers Nike donna 14 modelli must-have per la primavera 2026

Per la primavera 2026, Nike presenta quattordici modelli di sneakers donna, tra cui ci sono alcuni fra i più riconoscibili del marchio e altre novità. Le scarpe sportive sono state pubblicizzate come i modelli di tendenza per la stagione, con attenzione ai dettagli e alle nuove proposte. Nike continua a proporre scarpe adatte sia all’uso quotidiano che all’attività sportiva, mantenendo un’ampia varietà di stili e colori.

Tra i modelli più riconoscibili del brand, le Nike Cortez sono un must per le appassionate di sneakers. Le versioni primaverili su cui puntare sono la classica in pelle bianca, oppure quella in suede e tela marrone, resa più girly dall'aggiunta dei lacci in velluto rosa. Sulla cresta dell'onda ormai da decenni, le Air Force 1 non smettono di conquistare le fashioniste di ogni generazione. Merito del design intramontabile, che le rende attuali e adatte durante tutto l'anno. Impossibile resistere alla loro suola ammortizzata: dopo aver cavalcato il successo nei primi anni Duemila, oggi le sneakers Shox TL sono tornate, per la gioia degli esperti del settore.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sneakers Nike donna, 14 modelli must-have per la primavera 2026 Top 15 Nike Shoes to Buy in December 2025 (New Releases!) 4th Week Notizie correlate Sneakers scamosciate donna: 8 modelli per la primavera 2026Sdoganate dalla loro connotazione esclusivamente "invernale”, le sneakers in suede non si alleggeriscono solo nei colori, ma anche nelle forme e nei... Occhiali da sole ovali donna 2026, 14 modelli che si portano in primaveraDopo aver dominato le sfilate primaverili, gli oval sunglasses sono diventati protagonisti anche dello street style. Contenuti utili per approfondire Si parla di: La guida definitiva all'acquisto delle sneakers Nike, dalle minimal Air Force 1 fino alle Cortez dall'animo retrò. Sneakers da donna Nike: i modelli più versatili che funzionano con ogni lookLinee pulite e colori neutri: scopri la nostra selezione delle sneakers da donna Nike più versatili, dalle Air Jordan alle Air Force. Modelli essenziali o più audaci pensati per funzionare con tutto, ... alfemminile.com Le sneakers Nike di Dakota Johnson, sportive e dal tocco Y2K, che funzionano in palestra come in cittàLe sneakers Nike di Dakota Johnson sono il must-have della primavera. Sporty, versatili e cool ? le Nike V2K Run By You conquistano anche fuori dalla palestra ... vogue.it