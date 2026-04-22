Snapchat Dismorphia dall’imperfezione al fotoritocco | ecco cosa accade

Negli ultimi tempi, sui social si nota un aumento di contenuti che mostrano immagini di persone con pelle perfetta e senza imperfezioni, grazie a strumenti di fotoritocco. Questo fenomeno ha portato alla diffusione di foto che eliminano rughe, occhiaie e cicatrici, creando un’immagine di perfezione irraggiungibile nella realtà. L’uso di questi strumenti ha sollevato discussioni sulle rappresentazioni realistiche del corpo e sull’impatto sulla percezione di sé.

Pelle perfetta, senza rughe, occhiaie o macchie, nei e cicatrici che scompaiono: è l’immagine ideale proposta ogni giorno sui social. Una rappresentazione però lontana dalla realtà, spesso costruita con filtri e ritocchi che eliminano qualsiasi imperfezione. Questo divario contribuisce alla diffusione della cosiddetta “Snapchat dysmorphia”, una percezione distorta del proprio aspetto alimentata dal confronto con versioni digitalmente migliorate di sé. Il fenomeno, noto anche come “Selfie” o “Zoom dysmorphia”, nasce proprio dalla discrepanza tra immagine reale e immagine filtrata, generando insoddisfazione e aspettative irrealistiche. A richiamare l’attenzione sui rischi è la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (Sidemast), in occasione del congresso nazionale in programma a Rimini dal 21 al 24 aprile.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Snapchat Dismorphia, dall’imperfezione al fotoritocco: ecco cosa accade Notizie correlate Bevande zuccherate, ecco cosa accade attorno al cuoreFrizzanti, dolci, spesso associate a momenti di pausa o convivialità: le bibite gassate sono tra le bevande più consumate, soprattutto tra giovani e... Meteo Milano oggi: giornata instabile, ma ecco cosa accade nel week-endMilano si sveglia oggi, martedì 3 febbraio, sotto un cielo molto nuvoloso e con condizioni di tempo instabile.