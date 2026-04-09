Bevande zuccherate ecco cosa accade attorno al cuore

Le bibite gassate sono tra le bevande più consumate, soprattutto tra giovani e adulti, e vengono spesso associate a momenti di pausa o convivialità. Questi prodotti sono frizzanti e dolci, e il loro consumo è molto diffuso in diverse occasioni quotidiane. Recenti studi e notizie si concentrano sugli effetti che le bevande zuccherate possono avere sul cuore e sulla salute in generale.

Frizzanti, dolci, spesso associate a momenti di pausa o convivialità: le bibite gassate sono tra le bevande più consumate, soprattutto tra giovani e adulti. Eppure, dietro il loro gusto accattivante si nasconde un rischio sempre più documentato: un impatto diretto sulla salute del cuore. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno messo in relazione il consumo elevato di zuccheri, in particolare quelli contenuti nelle bevande zuccherate, con un aumento del rischio cardiovascolare. Il meccanismo è più complesso di quanto si possa immaginare e riguarda non solo il peso corporeo, ma anche il modo in cui il grasso si distribuisce nell’organismo. Uno degli aspetti più preoccupanti è infatti l’ accumulo di grasso viscerale, in particolare quello che si deposita attorno al cuore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bevande zuccherate, ecco cosa accade attorno al cuore Leggi anche: Bevande zuccherate e ansia: cosa dice la ricerca Leggi anche: Bevande zuccherate e ansia negli adolescenti: lo studio Temi più discussi: Dieta di Pasqua, ecco cosa mangiare a colazione e a pranzo (e cosa evitare) per non ingrassare; Salute: Coldiretti, via i cibi ultra-processati dalle scuole -2-; Vuoi un figlio? Ecco la lista dei cibi che frenano la fertilità; I migliori alimenti per la salute del cuore: il cardiologo consiglia questi 15. «Trigliceridi alti? Ecco le cinque bevande anche insospettabili da evitare o limitare». La guidaNon è solo ciò che mangiamo a influenzare i trigliceridi, ma anche (e forse soprattutto) ciò che beviamo. È questo il messaggio chiave che emerge dalle ... ilmessaggero.it Bevande zero zuccheri, cosa dice Bassetti sui dolcificanti e il loro ruolo nella dietaLe bevande zero zuccheri sono davvero una scelta più sana per la nostra dieta? Secondo il professor Matteo Bassetti è importante guardare con attenzione a cosa c’è davvero in questi prodotti. fanpage.it Questa è una pubblicità del 1970 apparsa sulla rivista National Geographic, fatta dalle associazioni di produttori di dolci e bevande zuccherate in America. E' passato molto tempo dai giorni in cui l'industria dello zucchero poteva pubblicizzare in modo così pal - facebook.com facebook IL CONSUMO DI BEVANDE ZUCCHERATE PUÒ AUMENTARE IL RISCHIO DI DEPRESSIONE – LO RIVELA UN NUOVO... x.com