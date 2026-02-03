Meteo Milano oggi | giornata instabile ma ecco cosa accade nel week-end

Milano si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso e con il tempo che resta instabile. La giornata di oggi promette pioggia e sbalzi di temperatura, mentre per il fine settimana le previsioni indicano un miglioramento, anche se il cielo continuerà a essere coperto. La città si prepara a un week-end con possibili piogge, quindi meglio mettere l’ombrello in borsa.

Milano si sveglia oggi, martedì 3 febbraio, sotto un cielo molto nuvoloso e con condizioni di tempo instabile. Una prima perturbazione interessa la città soprattutto nelle ore mattutine, portando deboli piogge che tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Sono previsti complessivamente circa 5 millimetri di pioggia. Le temperature restano basse: la minima si attesta intorno ai 3°C, mentre la massima non supererà i 6°C. Lo zero termico è previsto attorno ai 1047 metri. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, per poi rinforzare nel pomeriggio, soffiando moderati dai quadranti Est-Sudest.

