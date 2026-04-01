Quell’Azzurro sbiadito snobbato quasi da tutti i mal di pancia per le soste e il brusco risveglio per il 3° mondiale a casa

Tre eliminazioni consecutive con le nazionali di Svezia, Macedonia e Bosnia, tutte senza qualificarsi per i principali tornei internazionali, hanno segnato un periodo difficile. La squadra ha affrontato critiche per le pause tra le partite e le sconfitte, culminate con la mancata partecipazione al terzo mondiale in casa. La continuità di risultati negativi ha portato a un clima di insoddisfazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Svezia, Macedonia e Bosnia: tre volte fuori con nazionali lontano dal gotha del calcio. Da dove iniziare. Dalle lacrime di Gattuso, dagli azzurri sul rettangolo verde distrutti per l’ennesimo flop. Dai rimpianti per le occasioni sprecate o magari dalle polemiche per qualche discutibile decisione arbitrale. L’Italia allunga la sua striscia di esclusioni dai campionati mondiali di calcio. Tre consecutive senza colpo ferire. Fuori con Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia, non sicuramente le Nazionali top del calcio mondiale ma ormai dell’Italia leader mondiale della pelota restano solo le quattro stellette sul petto. Sul campo di Zenica gli azzurri ci hanno messo anche il cuore e forse avrebbero anche meritato il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Quell’Azzurro sbiadito snobbato quasi da tutti, i mal di pancia per le soste e il brusco risveglio per il 3° mondiale a casa Articoli correlati Leggi anche: QUI MILaNELLO. Da Leao a Fofana, i mal di pancia del Diavolo. Il francese: "Questo ruolo non mi ha aiutato» Le intese indigeste del centrodestra e i mal di pancia della LegaL’avvicinamento di Forza Italia al Patto per il Nord di Grimoldi e ad Azione di Calenda agita la coalizione in vista delle Politiche 2027.