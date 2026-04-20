smart riscopre la sua icona urbana ecco i primi sketch della Concept #2

Smart ha presentato i primi schizzi della nuova Concept #2, un modello che richiama le sue radici come icona della mobilità urbana. La casa automobilistica ha deciso di riproporre uno dei simboli più riconoscibili, puntando su un design che richiama le linee e lo stile delle versioni precedenti. La presentazione dei bozzetti arriva in un momento di rinnovato interesse per le auto compatte destinate alla città.

(Adnkronos) – smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Il marchio ha diffuso oggi i primi bozzetti ufficiali della Concept #2, studio di design che anticipa la futura smart #2 completamente elettrica e segna il ritorno della storica configurazione due posti in chiave contemporanea. La nuova smart Concept #2 si presenta con una silhouette essenziale e proporzioni compatte, abbinate a una livrea bicolore con finitura bianca opaca e dettagli in tonalità oro caldo, richiamando un’estetica premium orientata al lifestyle. Accanto alla Concept #2 debutterà inoltre la smart #6 EHD, prima berlina fastback premium del marchio, inizialmente destinata al mercato cinese.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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