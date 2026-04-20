Concept #2 ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO

È stato pubblicato il primo disegno della Smart #2, una vettura elettrica a due posti ancora in fase di concept. La foto mostra il design preliminare del modello, che presenta linee compatte e uno stile innovativo. La presentazione avviene attraverso alcune immagini che illustrano la carrozzeria e alcuni dettagli estetici del veicolo. La Smart #2 rappresenta un nuovo progetto nel settore delle auto elettriche compatte.

‹ › 1 5 smart concept #2. ‹ › 2 5 smart concept #2. ‹ › 3 5 smart concept #2. ‹ › 4 5 smart concept #2. ‹ › 5 5 smart concept #2. Smart anticipa il ritorno della sua iconica citycar a due posti, ma lo fa senza ancora mostrarla completamente. Il costruttore ha infatti diffuso il bozzetto e le prime immmagini di dettagli della nuova Concept #2 (nella foto), modello che prefigura la futura smart #2 elettrica, destinata a reinterpretare in chiave moderna uno dei simboli storici della mobilità urbana. Da notare il linguaggio stilistico e alcuni particolari della vettura, anche se le forme definitive non sono ancora state svelate. Per vedere l’auto completa bisognerà attendere ancora pochi giorni: il debutto ufficiale è previsto durante il Global Brand Event del 22 aprile, con successiva esposizione al Salone di Pechino 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO Notizie correlate Parcheggi a Roma, arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi: ecco doveA Roma arrivano sensori smart nei parcheggi: dati in tempo reale per trovare posti liberi più facilmente e ridurre traffico e caos. Rolls-Royce Cullinan: il design della futura SUV lux mostra dettagli in primo approdoRolls-Royce Cullinan: il design della futura SUV lux mostra i primi dettagli Sarà il 2026 a dare forma a una nuova Rolls-Royce Cullinan, la prima... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cinema, torna Spiderman: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglio; Huawei Pura X Max svelato: ecco il primo pieghevole a libro wide; Ecco il primo scooter elettrico che non fa cadere chi lo guida; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi. Suzuki Swift RS CONCEPT - facebook.com facebook My concept @juventusfc away kit #juventus #juve #finoallafine #forzajuve #juventusfc #juventini #juventusfamily #juvestadium #juvefans #juvefan #juventusfans #juventusworld #juvelovers #bianconeri #juvehistory #juvelife #juventusforever #juve1897 #juve x.com