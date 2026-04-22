Smantellata rete neonazista | Useremo la testa degli ebrei come palla Perquisizioni anche a Roma

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete neonazista coinvolta in attività di propaganda e minacce. Durante le operazioni sono state eseguite perquisizioni anche a Roma. Tra i contenuti trovati, un messaggio che dichiarava l'intenzione di usare la testa degli ebrei come palla da calcio. L’indagine ha portato al sequestro di materiali e all’arresto di alcuni sospetti.

"Secondo me basta aspettare e un giorno useremo la testa di ogni singolo ebreo come palla da calcio". È uno dei messaggi veicolati nella chat 'Terza posizione' al centro dell'inchiesta della digos di Milano che ha portato all'arresto di un 19enne per propaganda e l’istigazione a delinquere per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita, smantellata rete di giovanissimi: c'è anche ViterboPropaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita, smantellata rete di giovanissimi con radici anche nella Tuscia. Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita: smantellata rete di giovanissimi, un arrestoUn'organizzazione virtuale pronta a trasformarsi in "squadroni d'azione" per colpire nel mondo reale. Altri aggiornamenti Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita: smantellata rete di giovanissimi, un arrestoDiciannovenne pavese ai domiciliari e 14 perquisizioni in tutta Italia: tra gli indagati nove minorenni che inneggiavano alla White Jihad e alle stragi suprematiste ... milanotoday.it Colpire il mondo reale, smantellata la rete suprematista che radicalizzava all’odio i ragazzini: un 19enne ai domiciliariIl giovane gestiva chat che promuovevano violenza razziale e antisemitismo. Indagati anche 9 minorenni in tutta Italia ... ilfattoquotidiano.it