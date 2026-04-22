Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita | smantellata rete di giovanissimi un arresto

Una rete di giovani coinvolti in attività di propaganda neonazista e incitamento alla violenza antisemita è stata smantellata dalle forze dell’ordine. Tra le persone arrestate, c’è anche un minorenne. L’organizzazione operava principalmente online e aveva come obiettivo quello di passare alla fase successiva, con l’intenzione di compiere azioni violente nel mondo reale. La polizia ha sequestrato materiali e individuato i membri del gruppo.

Un'organizzazione virtuale pronta a trasformarsi in "squadroni d'azione" per colpire nel mondo reale. È lo scenario inquietante emerso dall'operazione della polizia di Stato che, all'alba di mercoledì, ha portato all'arresto di un diciannovenne residente a Pavia e a 14 perquisizioni in diverse.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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