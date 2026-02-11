Si sveglia alle Olimpiadi e si accorge che il collo è rotto | il medico spiega perché può succedere

Durante le Olimpiadi, uno snowboarder si risveglia e si accorge subito di avere il collo rotto. Il medico spiega che può succedere anche a chi non si sente subito grave, come nel caso di Bolton. L’atleta ha scoperto di avere una doppia frattura cervicale solo ore dopo l’incidente.

Dopo il caso dello snowboarder Cam Bolton che ha scoperto solo dopo ore una doppia frattura cervicale, Fanpage.it ha intervistato il Andrea Luca, medico ortopedico dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, per capire perché ci si può effettivamente rompere il collo senza rednersene conto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cam Bolton OLimpiadi

Cam Bolton, l’atleta australiano, si è rotto il collo durante un allenamento senza rendersene conto.

Cam Bolton si sveglia e scopre di aver subito un grave infortunio al collo senza essersene accorto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cam Bolton OLimpiadi

Argomenti discussi: Il calcio a Cortina si inchina ai Giochi, sogna Sacchi e non può essere promosso; Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraio; Sonno e Olimpiadi: le 5 strategie consigliate agli atleti per riposare meglio; Le Olimpiadi del milanese smarrito.

Si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: la terribile Olimpiade di Cam BoltonLa storia dello snowboarder australiano fa paura: dopo la caduta in allenamento si rende conto della frattura di due vertebre del collo ... corrieredellosport.it

Cam Bolton si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: l’australiano portato via in elicottero da LivignoLo snowboarder australiano Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo all'indomani di una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina ... fanpage.it

Lo snowboarder australiano Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo all’indomani di una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina: https://fanpa.ge/1Cy4u - facebook.com facebook

Si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: la terribile Olimpiade di Cam #Bolton x.com